Esporte 'Dois dias e meio de desespero', diz David Neres ao anunciar saída da Ucrânia Jogador do Shakhtar Donetsk, ele estava junto a um grupo de atletas e familiares em um hotel no centro de Kiev

O brasileiro David Neres usou as redes sociais para se manifestar sobre os dias de tensão vividos na Ucrânia após a invasão da Rússia. Jogador do Shakhtar Donetsk, ele estava junto a um grupo de atletas e familiares em um hotel no centro de Kiev assim que os bombardeios começaram. Eles ficaram lá até sábado (26), quando saíram e conseguiram pegar um trem até as pro...