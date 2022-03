Esporte Dono da Haas confirma Fittipaldi como substituto de Mazepin em testes da F1 Equipe ainda não confirmou se o brasileiro disputará a temporada

O dono da equipe Haas, Gene Haas, confirmou que Pietro Fittipaldi será o substituto do russo Nikita Mazepin pelo menos durante o final da pré-temporada da F1. A informação é da Associated Press. Assim, o piloto de 25 anos estará no carro do time entre os dias 10 e 12 de março, no Bahrein. O campeonato da Fórmula 1 começa, também no Bahrein, dia 20 de março. Haas n...