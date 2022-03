Esporte Dono da pista? Rubinho vence mais duas vezes e chega a oito vitórias em Goiânia Ex-Fórmula 1 largou na pole na primeira corrida e ganhou, resultado que repetiu na segunda corrida mesmo largando em 10º

Rubens Barrichello é o Rei de Goiânia da Stock Car. O piloto venceu, neste domingo (20), as duas corridas da 2ª etapa da categoria. No anel externo do circuito do Autódromo Ayrton Senna, na capital goiana, o ex-Fórmula 1 largou na frente na primeira corrida e ganhou. Na segunda corrida, largou em 10º e venceu também. Com a dupla vitória, Rubinho se torna o segund...