O Goiás estreou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior e foi literalmente com esse pé que o atacante Pedro Junqueira marcou o gol, em bela cobrança de falta, responsável pela vitória sobre o Pague Menos-CE, por 1 a 0, em Guaratinguetá. Apesar do talento e capacidade técnica para executar a cobrança, Pedro Junqueira explicou que o gol foi uma construção coletiva.

Pedro Junqueira explicou como tomou a decisão da cobrança, que acabou colocando a bola no ângulo superior direito do goleiro Marcão, que saltou alto, mas não conseguiu chegar a tempo para impedir o gol da vitória esmeraldina.

"O goleiro adversário posicionou bem a barreira, e a falta estava um pouco distante. Mas percebi que se fosse um chute colocado com força poderia sair o gol", descreveu Pedro Junqueira, principal destaque do elenco esmeraldino na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Pedrinho do Goiás fez essa pintura aq pic.twitter.com/3Youjpo2ck — Out of Context Copinha (@outofcopinha) January 3, 2023

Pedro Junqueira explicou que o gol de falta, apesar de ser um gesto técnico individual, não foi construído sozinho.

"O gol saiu com fruto de muito treino. E em cada treinamento tento aperfeiçoar mais e mais. Tanja (preparador de goleiros) foi fundamental nos treinamentos juntamente com nosso goleiro José Catula, que também me passa dicas de como deve ser a batida e como dificultar para o goleiro", explicou Pedro Junqueira.

O atacante, de 18 anos, participa de sua primeira edição de Copa São Paulo. O jogador acredita que o Goiás sofreu um pouco com a ansiedade da estreia, mas já faz planos para a sequência da competição e a busca pela classificação para a 2ª fase. Na edição anterior, o time esmeraldino sequer passou da fase de grupos e esse resultado gerou uma reformulação profunda na base.

ESTREIA DE SUCESSO NA COPINHA! 🇳🇬



Nessa tarde de terça-feira, nossos #MeninosEsmeraldinos venceram por 1x0 o Grêmio Recreativo Pague Menos, com o golaço de falta do Pedrinho.



Parabéns meninos, vamos juntos por mais 🚀💚 pic.twitter.com/ZlzMbzu4e2 — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) January 3, 2023

"O jogo estava complicado, e graças a Deus o gol saiu em um momento importante. Na estreia é normal ter um pouco de ansiedade, mas daqui pra frente teremos 100% de foco pra garantir a classificação e seguir em frente na Copa São Paulo", destacou Pedro Junqueira.

O Goiás volta a campo na próxima sexta-feira (6), às 15h15, para enfrentar o Gama-DF, pela 2ª rodada do Grupo 13. O time esmeraldino pode até garantir classificação em caso de vitória, para isso basta que não haja vencedor na partida entre Atlético Guaratinguetá e Pague Menos.

