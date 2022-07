Dos sete reforços que o Atlético-GO tem para registrar na janela de transferência que se abriu nesta segunda-feira (18), quatro não poderão ser usados na Copa do Brasil: o zagueiro Camutanga, os volantes Rhaldney e Willian Maranhão e o atacante Kelvin. Desses quatro, um também não poderá jogar a Sul-Americana (Maranhão).

É por isso que o Campeonato Brasileiro deve ser o principal palco para quem chega ao elenco agora. Quatro reforços já poderão estrear no jogo contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira (20), na penúltima rodada do 1º turno da Série A, pois viajaram com a delegação atleticana.

Camutanga é o único que teve o registro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no primeiro dia da reabertura da janela. Além dele, estão em Curitiba o volante Rhaldney e os atacantes Kelvin e Ricardinho. O trio deve aparecer no BID nesta terça-feira (19).

O atacante João Peglow, o zagueiro Lucas Gazal e o volante Willian Maranhão ficaram em Goiânia. É possível que algum fique à disposição para a partida do fim de semana, contra o América-MG, que encerra o 1º turno do Brasileiro para o Atlético-GO no domingo (24).

Na Copa do Brasil, competição em que o Dragão avançou às quartas de final e conhece seu próximo adversário nesta terça-feira (19), um jogador não pode atuar por dois clubes ao longo da competição inteira. Camutanga e Rhaldney estavam na única partida do Náutico no torneio deste ano.

Willian Maranhão jogou uma partida pelo Santos, e o atacante Kelvin fez duas pelo ABC-RN. O volante, que retorna ao Dragão após passagem entre 2020 e 2021, também não pode jogar a Sul-Americana.

Na competição internacional, a regra diz que, nas fases mata-matas após a de grupos, um jogador não pode ser inscrito por mais de um clube. Maranhão fez quatro partidas do torneio pelo Santos, inclusive a da eliminação do Peixe para o Deportivo Táchira (VEN) nas oitavas.

Na Copa do Brasil, o Atlético-GO já tinha um jogador que atuou por outro clube e não pode jogar pelo Dragão - o atacante Churín jogou a competição pelo Grêmio antes de se transferir para o clube goiano.

O Dragão esperava com ansiedade o momento de reabertura da janela para poder utilizar seus contratados, já que está em três competições e poderá alternar mais o time, rodar mais o elenco, se tiver maior número de jogadores. Isso já deve começar a ser visto na quarta-feira (20), contra o Furacão.

O atacante Airton, que cresceu na equipe titular do Dragão nas últimas semanas, não se preocupa com a concorrência e vê a chegada de atletas como positiva para a temporada.

“Vejo (a chegada de jogadores) como algo natural. Importante não é o atleta, é o Atlético-GO. Tem que ir bem em todas as competições. Com mais jogadores de qualidade chegando, vai ser bom para todo mundo”, afirmou o jogador, que tem contrato de três temporadas com o Dragão, até 2024.