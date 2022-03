Esporte Dos três confrontos da 3ª fase com goianos, só um já ocorreu na Copa do Brasil Veja retrospecto de Atlético-GO, Goiás e Vila Nova contra os adversários que vão pegar na próxima fase da competição

Dos três confrontos envolvendo clubes goianos na 3ª fase da Copa do Brasil, apenas um já ocorreu na competição. O Vila Nova já enfrentou o Fluminense em um mata-mata do torneio nacional. Foi em 2006, nas oitavas de final. O sorteio da 3ª foi realizado nesta segunda-feira (28) pela CBF. Os duelos Atlético-GO x Cuiabá e Goiás x Bragantino são inéditos na Copa do Brasil. ...