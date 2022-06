Esporte Douglas Souza confirma volta ao vôlei e assina com clube da Superliga Ponteiro vai defender o o Farma Conde/São José Vôlei, equipe de São José dos Campos, no interior de São Paulo

Um dos candidatos ao título da Dança dos Famosos, o ponteiro Douglas Souza anunciou nesta sexta-feira (3) seu retorno ao vôlei. O jogador, campeão olímpico com a seleção brasileira na Rio-2016, vai defender o Farma Conde/São José Vôlei, equipe de São José dos Campos, no interior de São Paulo. No vôlei, o Brasil segue o calendário internacional, e a temporada começa...