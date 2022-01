Esporte Dragão testará elenco em jogo-treino contra time sub-20 Depois, o time rubro-negro vai se dedicar à preparação para a estreia no Goianão 2022, na próxima quarta (26), em Goiânia, diante do Crac

Na tarde desta quinta-feira (20), o Atlético-GO faz o segundo e último jogo-treino da pré-temporada do clube. No CT do Dragão, a equipe terá um teste contra o time sub-20, que, no último sábado (15), foi eliminado pelo Palmeiras na 3ª etapa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A atividade será às 16 horas, com dois tempos de 45 minutos cada.Depois, o time rubro-negro ...