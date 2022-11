Após a eliminação precoce da seleção anfitriã da Copa do Mundo no Catar, duas gigantes correm o risco de ficar pelo caminho na 1ª fase nesta 2ª rodada. Alemanha e Argentina entram em campo neste fim de semana com risco de serem eliminadas de seus respectivos grupos.

Bicampeã mundial, a Argentina chegou ao Catar para a última Copa do Mundo de Lionel Messi com pinta de favorita. Os sul-americanos ostentavam uma invencibilidade de 36 jogos até chegar ao Oriente Médio. Na estreia, os argentinos foram derrotados pela Arábia Saudita, por 2 a 1, de virada, e mergulharam em um drama.

A Argentina não pode perder para o México, ou terá de fazer as malas de volta para casa. Isso porque a Arábia Saudita tem três pontos, e a Polônia tem um ponto. Como o México também tem um ponto somado, alcança 4 pontos se vencer. Dessa forma, qualquer resultado na outra partida do Grupo C seria suficiente para deixar a Argentina sem chances na última rodada.

Para seguir viva e com chances de classificação para as oitavas de final, a Argentina precisa ao menos empatar com os mexicanos neste sábado (26), às 16 horas (de Brasília), no Estádio Lusail.

Leia também:

+ Avançar Paquetá ou escalar Rodrygo? As opções de Tite para substituir Neymar

+ Neymar sofre terceira lesão em ano de Copa

Existe uma preocupação quanto à condição física de Messi, autor do único gol argentino no torneio até aqui. No entanto, o técnico Lionel Scaloni disse, em coletiva, que o astro estará em campo.

“Messi treinou e treinou bem. Nem todos foram ao campo porque era um treino de recuperação para quem jogou. Ele está bem. Precisamos de todos e, seguramente, não teremos nenhuma baixa por questões físicas. Estão todos bem”, disse o treinador argentino.

Após o resultado desastroso na estreia, Lionel Scaloni deverá fazer mudanças na zaga, nas laterais e no meio-campo. Com isso, o time titular deverá ter: Martínez; Montiel, Lisandro Martínez, Otamendi e Acuña; Paredes, De Paul e Enzo Fernández; Di María, Messi e Lautaro Martínez.

Tetracampeã mundial, a Alemanha sempre chega a uma Copa do Mundo com status de favorita. Com elenco jovem e recheada de jogadores importantes no futebol europeu, a seleção alemã decepcionou na estreia ao sofrere a derrota, de virada, para o Japão, por 2 a 1. A situação ficou ainda mais dramática com a goleada, por 7 a 0, que a Espanha aplicou na Costa Rica.

Com este cenário, a Alemanha será eliminada se for derrotada pela Espanha neste domingo (27), a partir das 16 horas, e ver o Japão ao menos pontuar diante da Costa Rica. Isso porque os japoneses chegariam a pelo menos quatro pontos e os espanhóis ficariam com seis pontos. Desta forma, os alemães poderiam atingir apenas três pontos no Grupo E e se despediriam do Catar apenas cumprindo tabela contra a Costa Rica.

Um empate diante da Espanha não elimina a Alemanha, mas a vida dos tetracampeões seguiria muito complicada. O time precisaria derrotar a Costa Rica e ainda não dependeria apenas de suas forças, ou seja, precisaria torcer para que Espanha ou Japão não ultrapassem.

Caso seja eliminada ainda na 1ª fase, a Alemanha repetirá o fiasco de quatro anos atrás, quando caíram ainda na fase de grupos na Copa do Mundo disputada na Rússia. O técnico Hansi Flick admite que sua equipe está pressionada, mas vê capacidade nos alemães para reverterem a situação e seguirem com chances de classificação.

“Eu não estava lá em 2018, também não estou interessado nisso. Olho para a frente. Temos algo a compensar e temos de arriscar contra a Espanha no domingo. Temos qualidade para ganhar, mas temos de mostrar isso ao longo dos 90 minutos”, disse o técnico alemão, em coletiva.

Relembre eliminações traumáticas

Em 2018, a Alemanha foi lanterna do Grupo F atrás de Coreia do Sul, México e Suécia. A equipe alemã foi a única campeã mundial daquela edição a ficar pelo caminho já na 1ª fase.

Quatro anos antes, a zebra passeou com mais força no Brasil. De uma tacada só, Itália e Inglaterra foram eliminadas no Grupo D para Uruguai e a surpreendente Costa Rica.

Na mesma competição, a Espanha sucumbiu para Holanda e Chile e voltou para casa mais cedo ao terminar na 3ª colocação do Grupo B.

Outro resultado que pode ser considerado zebra no Brasil foi a eliminação de Portugal, de Cristiano Ronaldo, na 1ª fase com os EUA se classificando junto com a Alemanha no Grupo G.

A queda precoce de seleções campeãs mundiais não é um fenômeno recente das últimas edições. Em 2010, França e Itália não passaram da fase de grupos na África do Sul.

A última vez em que todas as seleções campeãs mundiais conseguiram avançar, juntas, para as oitavas de final foi na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Naquela edição, Alemanha, Itália, Inglaterra, Brasil, Argentina e França se classificaram para a 2ª fase do Mundial. Até mesmo a Espanha, que viria a erguer a taça do mundo quatro anos depois, conseguiu classificação para as oitavas sem sustos.