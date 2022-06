Esporte Dudu e Rony marcam, Palmeiras quebra tabu contra o Coxa e retoma liderança Time paulista não vencia o Coxa, no Couto Pereira, há 25 anos e derrubou o jejum com gols dos atacantes Dudu e Rony

O Palmeiras teve uma atuação de almanaque, na noite deste domingo (12), para superar o Coritiba por 2 a 0, retomar a liderança do Brasileirão e encerrar um tabu de 25 anos sem vencer a equipe paranaense no Couto Pereira. A vitória devolve o time de Abel Ferreira à liderança da competição, agora com 22 pontos - o rival Corinthians, vice-líder, tem 21. Os paranaenses têm 15...