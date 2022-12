O Atlético-GO negocia com o Fortaleza a transferência do lateral direito Dudu, de 25 anos, e pode ver sair mais um destaque do elenco que defendeu o Dragão na temporada de 2022. Dudu terminou o ano com boa valorização no mercado do futebol brasileiro e pode render um reforço para o caixa atleticano.

Após vender Wellington Rato por R$5 milhões ao São Paulo, a diretoria atleticana não deve parar por aí. Desde a reta final do Brasileirão, o nome de Dudu foi ligado ao interesse de clubes como Coritiba, Santos e Cruzeiro. O Fortaleza também demonstrou interesse pelo futebol do lateral direito, que tem contrato com o Dragão até 2024.

A ligação entre as diretorias do Atlético-GO e Fortaleza é estreita. Os dirigentes do clube já demonstraram publicamente o respeito mútuo, inclusive na forma como trataram o negócio envolvendo Wellington Rato, que quase se transferiu ao time cearense. A diretoria do Fortaleza emitiu nota oficial elogiando a conduta do Dragão naquele caso.

Se o desfecho das conversas por Dudu for o da transferência para o Fortaleza, o Atlético-GO perderá o jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube neste elenco atual (são 139 atuações com a camisa do Dragão), após as saídas do meia Jorginho e do volante Marlon Freitas.

O time atleticano certamente perderia um jogador identificado, mas por outro lado uma venda do lateral direito Dudu vai representar um aporte financeiro interessante para os cofres do Dragão, que sofreram com a redução de receita imposta pelo rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

Em uma possível antecipação, o presidente Adson Batista foi ao mercado e contratou o lateral direito Rodrigo Soares, que estava no Juventude disputando a Série A em 2022.

O jogador é experiente, rodou bastante no futebol europeu e chega ao Dragão com o status de candidato à titularidade. A provável negociação de Dudu para o Fortaleza abriria caminho para que essa situação de consolidasse.

