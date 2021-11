Esporte Dudu revela pacto no Palmeiras para antecipar férias pelo Mundial Titulares do time alviverde, inclusive, estão de férias e não vão entrar em campo na reta final do Brasileirão, segundo o atacante

O atacante Dudu revelou, na manhã desta terça-feira (30), que elenco e comissão técnica do Palmeiras deverão se reapresentar no dia 5 de janeiro para iniciar os trabalhos da pré-temporada. Os usuais titulares do time já estão, inclusive, de férias. Em entrevista à ESPN Brasil, o ídolo alviverde explicou que o planejamento inicial previa férias até o dia 12 de j...