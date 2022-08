A delegação do Nacional chegou a Goiânia no final da tarde de segunda-feira (8) e, do aeroporto, foi direto para um hotel, no Setor Oeste. Não houve contato com a torcida, o que frustrou dois brasileiros, entre os cerca de 50 torcedores do Nacional e curiosos. A dupla foi ao local para tentar um registro do astro Luis Suárez.

O estudante Nilton Braga, de 23 anos, e o engenheiro eletricista Felipe Furtado, de 25 anos, são fãs do camisa 9 do Nacional desde os tempos em que o uruguaio atuava no Barcelona, da Espanha, entre os anos de 2014 e 2020.

A idolatria da dupla pelo atacante começou por causa do famoso trio MSN, formado por Messi, Suárez e Neymar.

“Vim pelo Suárez. Acompanhei muito o Barcelona na época do trio MSN, quando ganharam a Champions (2014/15). Quando vi que ele tinha saído do Atlético (de Madrid), passei a torcer para voltar para o Nacional, já tinham começado alguns rumores. Também comecei a torcer para o Atlético-GO passar pelo Olimpia para ter a chance. Deu tudo certo. Não deu para conseguir algo aqui, mas amanhã (terça, 9) estarei no estádio e vai ser o primeiro jogo de alguém do trio MSN que vejo no estádio”, comentou Nilton Braga, que é corintiano, mas diz que vai torcer pelo Atlético-GO diante do Nacional e realizará o sonho de ver o ídolo uruguaio.

“Só vim tentar ver o Suárez, sou fã desde os tempos de Barcelona. Ver aquele trio MSN foi quando tudo começou. Se eu conseguisse algo, seria ótimo, mas não deu e entendo. Tirei algumas fotos e fiz vídeos. Vou ver se vou no jogo ainda, mas acho que Suárez vai ser titular, apesar de achar que o Atlético-GO passa”, completou Felipe Furtado, que é torcedor do Atlético-MG.

Entre os uruguaios, a confiança está em alta. O torcedor Victor Guaglianoni, de 63 anos, chegou a Goiânia no início da tarde de segunda-feira (8) e foi direto para o hotel em que a delegação do Nacional ficará hospedada na cidade.

“Estou confiante que vamos virar, mas sei que vai ser um jogo muito difícil. O Atlético-GO me surpreendeu, eu não esperava a derrota (no jogo de ida) e acredito que mostrou um futebol muito tático e inteligente. Não vai ser fácil, mas podemos reverter e seguir em busca da Copa”, declarou o torcedor.

Victor Guaglianoni acredita que uma possível classificação passa por uma boa atuação do atacante Luis Suárez.

“Espero que ele comece como titular. Jogou duas vezes, está recuperando o ritmo de jogo e pode ser decisivo para nós. Não só para o Nacional, nós estamos muito confiantes que ele voltará a jogar bem e vai ser nosso melhor jogador na Copa do Mundo do Catar”, declarou o torcedor uruguaio, que saiu de Montevidéu, de ônibus, na noite de domingo (7), foi para Porto Alegre pegar um voo para São Paulo, onde fez conexão em direção a Goiânia. Ele faz o caminho de volta nesta quarta-feira (9).