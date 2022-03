Esporte Dupla afinada do Goiás rende gols e vitórias Vinícius e Nicolas têm entrosamento que resulta em gols originados por cruzamentos do lado esquerdo

O Goiás voltou da Paraíba com a classificação à 2ª fase da Copa do Brasil na bagagem e com uma parceria cada vez mais sintonizada: a dupla Vinícius e Nicolas. Mais uma vez, a construção do gol saiu do entrosamento entre os dois atacantes, que se tornou uma marca da equipe neste início de temporada. O empate com o Sousa-PB pela 1ª fase da Copa do Brasil foi a décima par...