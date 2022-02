Esporte Dupla decide em vitória da Aparecidense sobre o Vila Nova Alex Henrique e Nilson Júnior foram decisivos ao marcar os gols do triunfo do Camaleão

O Vila Nova voltou a mostrar fragilidade defensiva e erros no momento para definir jogadas ofensivas contra a Aparecidense, que aproveitou as fragilidades que o time colorado demonstra neste início de Campeonato Goiano para vencer o Tigre por 2 a 1. No reencontro do meia Alan Mineiro com sua ex-equipe, a dupla Alex Henrique e Nilson Júnior foi decisiva para marcar os ...