Reforços para 2022, os atacantes Luiz Filipe, de 21 anos, e Matheusinho, de 24 anos, terão uma nova chance para provar valor com a camisa do Goiás. Os jogadores estão em fase final de recuperação de lesões graves no joelho, mas estão nos planos da diretoria esmeraldina para a temporada de 2023.

Emprestado junto ao Atlético-MG, o atacante Luiz Filipe já recebeu diversos elogios do presidente Paulo Rogério Pinheiro, que segue confiante na recuperação do atleta e na resposta dele em campo com a camisa esmeraldina.

Considerado como uma joia nas categorias de base do Galo, Luiz Filipe teve contrato estendido pelo Atlético-MG até o fim de 2024 e, ao mesmo tempo, um novo empréstimo ao Goiás foi selado para que o jogador ganhe experiência e minutos em campo.

Leia também:

+ Goiás não terá zagueiro Reynaldo César, 3º com mais atuações no elenco

+ Goiás faz mudanças no comando técnico das equipes de base

Luiz Filipe foi anunciado pelo Goiás no início de abril deste ano. Rapidamente, o atacante fez sua estreia pelo novo clube na derrota para o Coritiba, fora de casa, por 3 a 0. O segundo e último jogo dele na temporada foi no dia 25 de abril, na derrota para o Avaí, por 3 a 2.

Naquela partida, o jovem jogador sofreu lesão ligamentar no joelho. Após exames detalhados, uma ruptura de ligamento cruzado no joelho esquerdo foi detectada. O jogador passou por cirurgia e perdeu o restante da temporada. A recuperação para este tipo de lesão gira em torno de oito meses a um ano. Com isso, o jogador deve estar de volta ao time durante o Campeonato Goiano de 2023.

Um caso muito semelhante aconteceu com o meia Matheusinho. Contratado junto ao Ypiranga-RS, após o fim das competições estaduais, Matheusinho chegou ao Goiás como uma aposta da diretoria na observação do mercado dos estaduais. A diretoria esmeraldina firmou contrato com o jogador por três temporadas. O clube enxerga muito potencial no jogador e, por isso, lamentou muito a lesão sofrida pelo atacante, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito na partida contra o Botafogo, fora de casa, no dia 6 de junho, em sua segunda partida pelo clube.

Antes de se machucar contra o Botafogo, Matheusinho havia entrado bem na partida contra o RB Bragantino pela Copa do Brasil e ajudou o time esmeraldino a eliminar a equipe paulista da competição eliminatória.

Além desses dois jogadores, o Goiás também teve problemas de lesões sérias com dois zagueiros que perderam quase toda temporada. Prata da casa e considerado uma das maiores revelações da equipe, o zagueiro Da Silva, de 21 anos, se machucou na partida de ida do clássico contra o Atlético-GO na Copa do Brasil, no Estádio Antônio Accioly. Com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, o jogador não conseguiu voltar a atuar em 2022. No entanto, o jovem promissor possui contrato com o Goiás até o fim de 2024.

Mais experiente e com uma lesão relativamente menos complicada, o zagueiro Sidimar, de 30 anos, se machucou na partida contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, assim como o atacante Matheusinho. A lesão de Sidimar foi no tendão de Aquiles e a recuperação foi mais rápida que o esperado, ao ponto de ele conseguir voltar a atuar em 2022. O jogador esteve em campo na eliminação da equipe diante do Real Noroeste-ES, pela Copa Verde.