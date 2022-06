O técnico Jair Ventura ainda sofre com muitas baixas no elenco por motivo de lesões, mas deve ganhar duas opções para a partida contra o Atlético-GO. Apodi e Nicolas treinaram com a equipe nesta terça-feira (21) e devem ser relacionados para o clássico no Estádio Antônio Accioly.

Apodi esteve em campo pela última vez na vitória sobre o Botafogo, no Rio de Janeiro. Depois disso, o ponta esmeraldino passou por tratamento para se recuperar de uma lesão muscular na região posterior da coxa direita.

Outro jogador esmeraldino que atuou por último na partida contra o Botafogo é o atacante Nicolas. O atacante realizou trabalhos físicos na academia do CT Edmo Pinheiro, mas participou da atividade posteriormente e deve ser mais um relacionado contra o Dragão.

Desta forma, a lista de jogadores fora da partida contra o Dragão deve ter: Hugo (lateral esquerdo), Marcelo Rangel (goleiro), além dos atletas que estão fora do restante da temporada como Sidimar (zagueiro), Matheusinho (atacante), Luiz Filipe (atacante) e Luís Felype (goleiro).