Esporte Edenilson faz gesto antirracista ao marcar dois gols, e Inter bate I. Medellín Gesto com punho cerrado e erguido é uma resposta ao insulto racista que o meio-campista alega ter ouvido de Rafael Ramos, do Corinthians, no duelo entre as equipes, em jogo pelo Campeonato Brasileiro

Com dois gols de Edenilson, que na comemoração protestou ao fazer gesto antirracista, o Inter bateu o Independiente Medellín por 2 a 0, nesta terça-feira (17), pela penúltima rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, no Beira-Rio. O resultado coloca o time gaúcho na liderança da chave. Com nove pontos, o clube colorado pula para o primeiro lugar. Porém, o posto está a...