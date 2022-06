Esporte Edenilson muda nome em rede para 'Macaco' após perícia Jogador também alterou a foto de suas redes sociais para uma foto de um homem negro com mãos brancas tapando sua boca

Tão logo foi divulgado o laudo que não confirma ofensa racista de Rafael Ramos a Edenilson durante o confronto entre Inter e Corinthians, em maio, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador do Internacional se manifestou. Em seu perfil no Instagram, o meio-campista publicou uma foto, desabafou e mudou a imagem do perfil e seu nome para "Macaco" —a injúria racial que afirma t...