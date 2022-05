Esporte Ederson tem lesão e deve ser cortado da seleção; Militão chega na quarta O Brasil já teve o corte de Danilo, por lesão no pé direito, e Tite optou por não convocar um substituto. Daniel Alves é o único disponível para a lateral direita

A seleção brasileira não poderá contar com Ederson nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão. O goleiro sentiu dores na coxa esquerda nesta terça-feira (31), passou por exames e teve uma lesão detectada. Ele deve ser desligado nas próximas horas e provavelmente não terá substituto por conta da logística para viajar até a Ásia. O titular do jogo da próxima quinta...