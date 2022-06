Em assembleia realizada na noite de terça-feira (14), Edmo Mendonça Pinheiro foi aclamado novo presidente do Conselho Deliberativo do Goiás para o próximo triênio, ao lado dos vice-presidentes Vanderlan Alcântara e Edson Ferrari, além de 250 conselheiros.

A reunião realizada na Serrinha teve elevado tom de emoção dos esmeraldinos, pois foi o momento de transição de Hailé Pinheiro, que estava no cargo há mais de três décadas, para o seu sucessor.

No discurso de posse, Edminho Pinheiro se emocionou ao falar sobre a “passagem de bastão” no Conselho Deliberativo do clube. Internado para tratamento médico, Hailé Pinheiro acompanhou a aclamação do sobrinho por videoconferência e foi reverenciado por todos os esmeraldinos presentes.

“Essa passagem de bastão é uma responsabilidade, que você não consegue mensurar. Mas, tenho certeza, não serei eu o presidente, mas, sim, 250 soldados esmeraldinos que buscaremos fazer próximo, pelo menos um pouquinho, do que fez Hailé Pinheiro em pelo menos um ano de sua vida”, declarou.

O novo Conselho Deliberativo, formado por 250 sócios, teve renovação de aproximadamente 40% dos nomes em relação ao grupo anterior. Edminho Pinheiro fez questão de enfatizar que deste novo grupo apenas 5% são pessoas que fazem parte da família Pinheiro.

Na mesma reunião, o novo Conselho Fiscal do clube também foi aclamado com Joaquim dos Santos como presidente, que terá como vices Munir Calixto e Leonardo Pereira.