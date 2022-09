O volante Edson Fernando, de 24 anos, foi uma das apostas do Atlético-GO para reforçar o elenco após a conquista do Campeonato Goiano. O jogador chegou ao CT do Dragão depois de viver o drama do início da guerra entre Ucrânia e Rússia - à época, estava no Rukh Vynnyky (Ucrânia) e teve de sair às pressas daquele país. Edson Fernando revelou que está bem no Dragão, pensa em permanecer se houver interesse do clube. Mas avisa que o objetivo é lutar para tirar o time do rebaixamento à Série B 2023.

Ele acredita que, se a equipe conquistar quatro pontos no giro sudeste e sul, onde jogará contra o Corinthians (dia 28) e Ava (dia 1º), o Atlético-GO volta a respirar com mais chances de se livrar do descenso. "De início, não quero pensar nessa questão de contrato. Lógico, penso em continuar aqui, penso aqui, estou com a cabeça aqui, gosto daqui, gosto do clube, da cidade (Goiânia) e das pessoas. Mas o principal foco, no momento, é poder tirar o Atlético-GO dessa situação e, depois, começar a pensar nessas situações de contrato, seguir no ano que vem", frisou o jogador atleticano, que não chegou a atuar pelo clube ucraniano, da cidade de Lviv.

"O meu principal foco, e dos meus companheiros também, é sair dessa situação, porque nós sabemos que enquanto houver chances, matematicamente falando, vamos continuar trabalhando para que possamos sair dessa situação. A questão de contrato vou deixar para o final com o Adson (Batista, presidente) e meu empresário", avisou Edson Fernando, que jogou 26 vezes no Atlético-GO.

Leia também:

+ Eduardo Baptista tenta ajustes no Atlético-GO para jogar fora

+ Atlético-GO precisa conquistar 70% dos pontos em disputa para não cair

Titular na semifinal da Copa Sul-Americana diante do São Paulo como um dos volantes, não será surpresa se o jogador aparecer nas futuras formações titulares do Dragão atuando como lateral direito. Dudu tem sido muito criticado por ter falhado em alguns gols nos últimos jogos e Hayner também não teve boa atuação na derrota para o Coritiba (2 a 0). Ele espera que o time atleticano consiga reagir nas próximas partidas.

"Sabemos que estes dois jogos (Corinthians, dia 28, e Avaí, dia 1º) serão providenciais para ver o que poderemos conseguir até o restante do campeonato. Sabemos que serão jogos difíceis. Jogar contra o Corinthians é difícil, o Avaí será um confronto direto. Sabemos que temos condições de conseguir resultado (positivo) se entrarmos empenhados, marcando forte e teremos boas chances de conseguir pelo menos quatro pontos", destacou o jogador.

Na visão dele, o time teve boa atuação na derrota para o Internacional (2 a 1), mesmo com as pressões recebidas durante os dias anteriores ao jogo disputado na segunda-feira (19), em Goiânia. "Acredito que essas cobranças, da torcida, da diretoria e de todos, não foram ruins para nós. Acredito que fizemos uma boa partida contra o Inter-RS. Infelizmente, o resultado não está vindo. Independente das cobranças, fizemos bom jogo contra o Inter-RS. Tomamos dois gols, mas criamos bastante chances para conquistar um resultado diferente. Mas, independentemente se (jogo) for dentro ou fora, temos objetivo só que é conseguir os resultados para sair dessa situação."