O corpo do locutor esportivo Edson Rodrigues foi seputlado no fim da tarde desta quinta-feira (26), em Goiânia. O narrador morreu pela manhã, aos 79 anos, de falência múltipla de órgãos, em decorrência de complicações gástricas. Há um mês, Edson havia descoberto um tumor no pâncreas.

Durante toda a tarde, no velório, no Cemitério Parque Memorial, amigos, familiares e pessoas ligadas ao futebol se despediram de Edson Rodrigues. O caixão foi coberto com uma camisa de cada um dos clubes da capital: Atlético-GO, Goiânia, Goiás e Vila Nova.

Casado com Leila Rodrigues, deixa, além da viúva, seis filhos – Edson Júnior, Rafael, Juliane, Carla, Adriana e Luana – e sete netos.

Edson Rodrigues teve passagens por várias rádios, como Araguari, Cultura (Uberlândia-MG), Itatiaia e Guarani (Belo Horizonte). Trabalhou no Rio. Em Goiás, onde atuou por mais tempo, foi locutor nas rádios Imprensa (Anápolis), Anhanguera (Grupo Jaime Câmara), Clube, Difusora, Brasil Central, K do Brasil (depois, 730 e Sagres), Band News e Bandeirantes (Goiânia), por último. Também participava de alguns programas na PUC TV e na Televisão Brasil Central (TBC).

Leia também:

+ Clubes, autoridades e amigos lamentam morte de Edson Rodrigues