Esporte Edson treina e deverá ser improvisado na zaga do Atlético-GO Volante deve ser a principal novidade na formação do Dragão, no lugar de Ramon Menezes, para o jogo da volta da semifinal contra o Vila Nova

A defesa é o maior problema do Atlético-GO para o jogo decisivo da semifinal do Goianão, nesta terça-feira (22), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), a partir das 20 horas. O volante Edson, de 31 anos, deverá ser a novidade atleticana no lugar do zagueiro Ramon Menezes, substituído no intervalo do clássico passado com dores no adutor da coxa esquerda. O defensor fez t...