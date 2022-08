O técnico Eduardo Baptista estreia pelo Atlético-GO, na noite desta quinta-feira (1º), no Estádio Serra Dourada. Será num jogo decisivo, pois o Dragão inicia a disputa da semifinal da Copa Sul-Americana diante do São Paulo.

O treinador antecipa que mudará algumas peças, mas teve como preocupação principal manter "uma base, uma espinha dorsal" e que trabalha para fazer com que o time atleticano recupere a intensidade no torneio continental e nas 14 rodadas finais da Série A do Brasileiro, para tentar evitar o rebaixamento.

A equipe rubro-negra vem de derrota para o Goiás, no clássico da Série A. O resultado negativo fez com que a diretoria demitisse o técnico Jorginho.

"Procuramos não fazer grandes mudanças, taticamente falando, para não gerar um conflito na cabeça deles. Colocamos alguns comportamentos, como pressionar o adversário. O São Paulo não pode pensar com a bola, receber a bola de costas e girar. Todos jogadores (São Paulo) têm condições de achar o passe para os atacantes de área (Luciano e Calleri), que têm qualidade. Fizemos alguns encaixes que achamos importantes e procuramos criar mais algumas situações para podermos jogar, também", explicou o técnico atleticano.

Eduardo Baptista pretende fazer algumas mudanças de peças, sem revelá-las. Mas não idealiza mexer tanto na forma de o time jogar. "A intenção não é nem trocar muito os jogadores, mas inseri-los em outras funções", acrescentou o treinador.

Sobre a queda de produção do time nos últimos quatro jogos - empate com Botafogo (0 a 0) e Cuiabá-MT (1 a 1), derrota para o Goiás (2 a 1) e goleada para o Corinthians (4 a 0), há a convicção de que a equipe perdeu a intensidade e será nesse ponto que a comissão técnica tem trabalhado nos últimos dias, desde a chegada de Eduardo Baptista. Segundo ele, a briga por posição está aberta novamente, "está tudo zerado'. Assim, espera que o time consiga em Goiânia fazer a vantagem para tentar usá-la no jogo de volta, no dia 8, em São Paulo.

"O clima é de decisão. já senti isso. Tivemos bons resultados nas copas e temos de voltar a jogar assim no Brasileiro", disse o técnico atleticano, também ressaltando o desejo que tem de conquistar um título internacional, como a Sul-Americana. Até agora, o Dragão está invicto e com 1005 de aproveitamento em Goiânia nos jogos do torneio - são cinco vitórias nas cinco vezes nas quais jogou na capital goiana.