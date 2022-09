O técnico Eduardo Baptista, mesmo com a sequência de resultados ruins do Atlético-GO sob comando dele nas últimos quatro partidas (quatro derrotas), não joga a toalha. Ao contrário, o treinador mantém a linha de trabalho e através dela espera que o Dragão volte a vencer na Série A.

Os próximos jogos serão fora de casa, na próxima semana, contra o Corinthians (dia 28) e Avaí-SC (dia 1º). Eduardo Baptista lamentou as chances desperdiçadas na derrota em casa para o Inter-RS, por 2 a 1. E insiste na meta de treinar bastante para reduzir o número de gols sofridos para, assim, buscar as vitórias. Para ele, o lema é trabalhar, pois acredita que as sessões de treinamento ajudaram no crescimento do time, mesmo sem vitórias.

"Tudo é natural num momento como esse, em que o resultado (vitória) não vem. Eu me apego à produção. Enfrentamentos o vice-líder (Inter-RS) e acuamos o time deles. Tivemos chances para fazer o gol, uma chance para empatar por 2 a 2. Quanto estava 0 a 0, tivemos chances como o Churín e Airton. Então, o efeito da primeira semana cheia de trabalho, aconteceu", acredita o treinador atleticano.

O treinador não posicionou a formação que deseja usar contra o Corinthians, mas terá à disposição o meia Jorginho e o atacante Luiz Fernando, que estavam suspensos. O time atleticano não conseguiu vencer o Inter, criou algumas chances, mas levou o gol e se desencontrou nos minutos seguintes, até ser vazada mais uma vez pelo time gaúcho.

"Infelizmente tomamos gols ainda. O primeiro gol (do Inter, de Pedro Henrique), poderíamos ter evitado. Qualquer tipo de conversa que tivermos, não resolve muito. O que motiva é o trabalho. É acreditar nisso. Essa é a resposta que a equipe tem de dar e os resultados começarem a acontecer. Criamos muito mais que o Inter, mas saímos derrotados. É reverter isso. Os gols precisam acontecer e precisamos estancar os gols sofridos", verificou o treinador atleticano.

Eduardo Baptista não pensa em alterar a metodologia dos treinos. Ele tem esperança de que trabalhar muito é a receita para se recuperar na Série A. "Eles (atletas estão comprando a ideia. A parte ofensiva já começa a dar uma boa resposta. É preciso ter um pouquinho mais de tranquilidade pra terminar a jogada. Tivemos, ali, duas ou três jogados. Saímos nós e o goleiro. Então, é ter um pouco mais de confiança e definição", destacou o técnico.

Para ele, a procura por uma formação competitiva e capaz de vencer jogos não para. "Temos buscado uma maneira de jogar e de se defender. De jogar, conseguimos encontrar, com algumas variações. Mas temos de encontrar uma forma de se defender. É o que temos buscado. Se não tomarmos gol, fatalmente vamos fazer. O foco é em cima disso", disse o técnico.