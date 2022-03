Esporte Eduardo Souza é o novo treinador da Aparecidense Ex-Atlético-GO substitui Thiago Carvalho, que deixou o Camaleão segunda-feira (7)

O paulista Eduardo Souza, de 41 anos, é o novo treinador da Aparecidense. O presidente do clube, Elves Mendes, está em São Paulo e confirmou o acerto com o técnico, que se tornou conhecido no futebol goiano por causa do bom trabalho realizado na comissão técnica do Atlético-GO, desde a primeira passagem, em 2017. Eduardo Souza se desligou do Dragão há cerca de trê...