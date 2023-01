O primeiro clássico de 2023 entre Atlético-GO e Goiás, neste domingo (15), foi decidido com um gol de pênalti, cuja marcação foi alvo de protesto da equipe adversária - o Dragão venceu, de virada, por 2 a 1.

Isso também ocorreu em 2022, no primeiro clássico entre as duas equipes. A ocasião é diferente: neste domingo (15), o jogo foi pela 2ª rodada da fase de classificação; em 2022, foi no primeiro jogo da final do Goianão.

Depois de o técnico do Goiás (Guto Ferreira) dizer que o resultado ficou manchado pelo pênalti, o treinador do Atlético-GO rebateu.

"O Guto falar que manchou, o futeobl é difícil falar de mancha, foi um jogo igual, tivemos um domínio no início, o Goiás equilibrou. O Goiás voltou melhor para o segundo tempo, a gente mudou e cresceu. O pênalti, ao meu ver, é legítimo, mas a opinião é de cada um", falou Eduardo Souza.

O treinador do Atlético-GO afirmou que Guto poderia opinar sobre o pênalti, mas não dizer que o resultado ficou manchado.

"A vitória é imporante. Sei da força de Goiás x Atlético. Hoje, as duas equipes que mais decidiram nos últimos anos.. Isso há dez anos, porque nos últimos anos temos feito campanhas e títulos. No clube, sabemos a importância e a responsabilidade desse jogo", disse Eduardo Souza.

O treinador afirmou sobre os objetivos do Atlético-GO neste momento da temporada. "Nesta fase, queremos pontuar ao máximo para poder sermos 1º e podermos decidir as próximas fases em casa", contou Eduardo Souza.

A chave para vencer o Goiás no primeiro clássico entre os dois clubes foi baseada em aspectos técnicos, táticos e físicos, segundo Eduardo Souza. O treinador ressaltou o fato de ter mandado a campo "dois homens mais centralizados" no ataque, por "trazer o Luiz Fernando para ser um atacante". "Foi importante a mudança tática", resumiu, dizendo que, em termos de nível e qualidade, foi "jogo de Série A".