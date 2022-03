Esporte Eduardo Tomaz apita 1º jogo da final do Goianão 2022 Partida entre Atlético-GO x Goiás será disputada no próximo sábado (26), no Accioly, a partir das 16h30

O árbitro Eduardo Tomaz foi escolhido para apitar o primeiro jogo da decisão do Campeonato Goiano entre Atlético-GO e Goiás. O jogo de ida será disputado no sábado (26), no estádio Antônio Accioly, a partir das 16h30. Leia também: decisão ocorre em ano que rivais se encontrarão na elite Eduardo Tomaz terá Bruno Pires e Hugo Correa como assistentes. Os jogos da final terão ...