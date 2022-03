Esporte Egito vence Senegal e leva vantagem para jogo de volta das Eliminatórias O confronto foi uma reedição da final da Copa Africana de Nações deste ano, vencida pelos senegaleses em disputa de pênaltis

O Egito venceu Senegal por 1 a 0 na tarde desta sexta-feira (25). A partida foi válida pelo jogo de ida das Eliminatórias da África para a Copa do Mundo do Qatar. O único gol do jogo foi marcado por Saliou Ciss (contra). Com o resultado, os comandados de Carlos Queiroz levam vantagem para a partida de volta, que será em Senegal. Além disso, a seleção egípcia fica m...