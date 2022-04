Esporte ‘Ele atrapalhou o jogo’, reclama técnico do Vila Nova sobre arbitragem Treinador, que não tem o hábito de comentar sobre atuações dos árbitros, disparou contra o árbitro Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR) após virada sofrida diante do Fluminense

O técnico Higo Magalhães não poupou críticas à arbitragem de Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR), após a derrota, de virada, sofrida para o Fluminense pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. De acordo com o treinador, o árbitro inverteu faltas, errou ao marcar o pênalti convertido por Paulo Henrique Ganso quando a equipe goiana vencia por 2 a 0 e essas decisões me...