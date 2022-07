O elenco do Atlético-GO se reuniu com a comissão técnica e o departamento de futebol do Dragão antes do jogo contra o Corinthians. A reunião durou 42 minutos e ocorreu no CT da equipe atleticana, antes do último treino do time que se prepara para o duelo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil.

O objetivo da reunião foi para fazer cobranças em meio à fase ruim da equipe no Campeonato Brasileiro e, por parte do presidente Adson Batista, reiterar confiança no elenco atleticano.

O encontro atrasou a programação do Atlético-GO no último dia de treinos antes do jogo do Corinthians. A atividade no campo prevista para 16 horas, foi alterada para 17 horas.

Atlético-GO e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (27), a partir das 21h30, no Estádio Antonio Accioly, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.