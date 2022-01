Esporte Elenco do Goiás passa por testagem para Covid-19; clube não divulga resultados Jogadores e comissão técnica foram submetidos a exames nesta quinta-feira (5)

Um dia após a apresentação para início da pré-temporada, elenco e comissão técnica do Goiás foram submetidos a exames para detecção de casos de Covid-19. Os jogadores passaram pela testagem na manhã desta quinta-feira (5) dentro do próprio CT Edmo Pinheiro. O clube não divulgou os resultados e trata a informação como restrita. Se o resultado de algum teste for p...