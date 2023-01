O elenco do Goiás se representou nesta terça-feira (3) após um período de recesso para as festividades de fim de ano e iniciou regime de concentração. Os jogadores ficarão alojados na Casa do Atleta, dentro do CT Edmo Pinheiro, até a estreia da equipe esmeraldina no Campeonato Goiano. A primeira partida do clube em 2023 está marcada para o dia 11 de janeiro, às 20h30, no Estádio Hailé Pinheiro diante da Aparecidense. O meia argentino Julián Palacios chegou a Goiânia e já está integrado ao elenco.

A pré-temporada do Goiás com treinos em Goiânia foi dividida em dois momentos. O elenco com 28 jogadores se apresentou no dia 16 de dezembro e iniciou as atividades ao longo de uma semana. Neste período, novos jogadores, como o volante Felipe e o atacante Alesson, foram contratados e se juntaram aos demais atletas. A última atividade presencial foi no dia 23 de dezembro, após os treinos daquele dia os jogadores foram liberados para folgas de Natal e Ano Novo.

No intervalo entre uma festividade e outra os jogadores precisaram realizar treinos monitorados à distância pela comissão técnica do Goiás. Alguns jogadores, como os atacantes Vinícius e Apodi, ficaram em Goiânia e pediram para utilizar as dependências do clube para realizar essas tarefas no intervalo entre Natal e Reveillón.

A reapresentação do elenco nesta terça-feira (3) foi marcada por muito trabalho físico para os atletas e pela chegada do meia Julián Palacios. O jogador argentino, de 23 anos, chega ao time esmeraldino por empréstimo junto ao San Lorenzo, da Argentina. Como ficará concentrado nos próximos dias no CT Edmo Pinheiro, o novo reforço do Goiás poderá aproveitar esse período para se adaptar ao clube esmeraldino e dar início à adaptação ao novo país. Desde que foi revelado, o jovem jogador atuou apenas por San Lorenzo e Banfield e terá a primeira oportunidade fora da Argentina.

A maior parte do elenco ficará concentrada na Casa do Atleta ao longo da próxima semana, a exceção é para os jogadores casados. Esses serão liberados para pernoitar com os familiares, mas passam todo o dia no CT Edmo Pinheiro.

Nesta semana, o Goiás deve receber mais reforços que estão em fase de conclusão de negociações. O atacante Matheus Peixoto, de 27 anos, é esperado no clube para assinar contrato e se integrar ao elenco. O jogador está sendo submetido a exames em São Paulo e caso seja aprovado chegará ao time esmeraldino. O jogador passou por uma cirurgia no tornozelo durante a temporada passada e a diretoria esmeraldina está cautelosa para anunciar esse reforço.