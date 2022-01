Esporte Elenco do Goiás tem três casos de Covid-19 Jogadores foram submetidos a testes na última segunda-feira (10). Os que tiveram resultados positivos ficam isolados no prédio da concentração do clube

Três jogadores do Goiás testaram positivo para Covid-19 e terão de cumprir quarentena de sete dias. Além dos jogadores, um membro do estafe do clube também contraiu o vírus. Os jogadores foram submetidos a testes na última segunda-feira (10) e com os resultados positivos ficam isolados no prédio da concentração do clube na Serrinha e estão sendo acompanhados pelos ...