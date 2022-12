O elenco do Vila Nova ganhou folga de Natal e voltará aos treinos de pré-temporada na segunda-feira (26). O time colorado treinou nesta sexta-feira (23) e terá dois dias de descanso antes da retomada das atividades. Uma nova pausa pode ocorrer no final de semana do Ano Novo, entre os dias 30 e 31, mas será confirmado pelo clube.

Apesar da folga, nem tudo está liberado para os atletas. O período de pré-temporada é considerado importante e há recomendação de algumas reduções durante as festas de final de ano.

Leia também

+ Mercado do Vila Nova: veja as contratações para 2023

+ Time titular do Vila Nova terá novidades em todas as posições



Segundo a nutricionista do Vila Nova, Núbia Melo, no dia de Natal, domingo (25), os jogadores devem diminuir o consumo de bebidas alcoólicas e frituras, além de amenizar a quantidade de refrigerantes.

“Orientações nesse período festivo é basicamente reduzir no domingo, dia de Natal. Comer a ceia, mas diminuir o consumo de bebida alcoólica para os que bebem. Evitar frituras e amenizar refrigerantes e sanduíches. A pré-temporada é um período importante para escolha de bons alimentos. Eles devem consumir bastante salada e proteínas, para a melhora do metabolismo”, explicou Núbia Melo.

O elenco do Vila Nova volta aos treinos na próxima semana e seguirá a preparação para o início da temporada de 2023. O primeiro compromisso oficial do Tigre será contra o Goiânia, no OBA, no dia 12 de janeiro, pela estreia das equipes no Goianão.