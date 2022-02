Esporte Elenco do Vila Nova passa por avaliação física após vitória no clássico Time colorado se reapresentou, nesta segunda-feira (21), após vencer o Atlético-GO e iniciou a preparação para o duelo contra o Crac

O elenco do Vila Nova se reapresentou nesta segunda-feira (21) após vitória de 2 a 0 no clássico contra o Atlético-GO, que resultou na classificação do time colorado às quartas de final do Goianão 2022. Jogadores do Tigre fizeram treino regenerativo no OBA e passaram por avaliação isocinética em uma clínica em Goiânia. Manhã de treino regenerativo e avaliação isoc...