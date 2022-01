A proximidade de acerto com o atacante Rubens, que finaliza exames médicos antes de assinar contrato de empréstimo, deixará o Vila Nova com concorrência em todas as posições do elenco colorado. Serão pelo menos duas opções para o técnico Higo Magalhães escalar, em casa posição. Novas contratações poderão ser feitas, mas a diretoria vilanovense entende que isso só vai ocorrer se surgir uma boa oportunidade no mercado da bola.

Rubens vai disputar posição com Clayton, que era o único centroavante à disposição neste início de pré-temporada. Guilherme Pires, que está na atividade na Copinha, também entrará na disputa já que será integrado ao elenco principal após a conclusão do torneio Sub-20. Ainda no ataque, Jean Silva, Breno e Cardoso vão disputar as vagas de titulares pelas beiradas.

Na criação do time, Wagner e Matheuzinho podem jogar juntos, quando Higo Magalhães optar por deixar o ex-jogador do Atlético-GO mais livre no setor. Pedro Bambu, Arthur Rezende, Deivid e Atanásio são os volantes colorados.

A defesa do Vila Nova conta com quatro goleiros (Georgemy, Tony, Pedro Campanelli e Dã), quatro zagueiros (Renato, Rafael Donato, Ricardo Lima e Tibúrcio) e quatro laterais (Bruno Collaço [E], Willian Formiga [E], Diogo [D] e Moacir (D]).

O planejamento da diretoria do Vila Nova foi de iniciar 2022 com uma base do elenco que terminou a temporada de 2021. Ao todo, 14 jogadores que atuaram na equipe principal no ano passado foram mantidos para a próxima temporada. Além deles, o clube buscou seis reforços e informou que aproveitará jogadores da base após a disputa da Copinha.

O elenco do Vila Nova treinou na tarde deste domingo (9) no CT do Tigre, as únicas exceções foram o atacante Rubens, que já está em Goiânia e deve ser oficializado como reforço no início desta semana, e o volante Pablo Roberto, que deve ser negociado após voltar de empréstimo do Bahia.

O Vila Nova estreia no Campeonato Goiano no dia 27 deste mês, contra o Goiatuba, no OBA. A partida será disputada a partir das 20h30.

Confira como está o elenco do Vila Nova para o início de 2022:

Goleiros: Georgemy, Tony, Pedro Campanelli e Dã (Copinha*)

Zagueiros: Renato, Rafael Donato, Ricardo Lima e Tibúrcio (Copinha*)

Laterais: Bruno Collaço (E), Willian Formiga (E), Diogo (D) e Moacir (D)

Volantes: Pedro Bambu, Arthur Rezende, Deivid, Atanásio (prata da casa*) e Pablo Roberto**

Meias: Wagner, Matheuzinho, João Lucas e Gustavinho (Copinha*)

Atacantes: Clayton, Rubens, Jean Silva, Breno (Copinha*), Guilherme Pires (Copinha*) e Cardoso



*Jogadores estão na disputa da Copinha o e vão se integrados após a conclusão do torneio

**Não deve ficar no clube, será emprestado em 2022