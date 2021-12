Esporte Elenco faz motim e Jorge Jesus coloca cargo à disposição no Benfica Reunião pode definir saída do treinador português do Benfica

O técnico Jorge Jesus não está garantido no comando técnico do Benfica e terá uma reunião nesta terça-feira (28), com o presidente da equipe Rui Costa, para definir o seu futuro imediato. O jornal português 'A Bola' trouxe em sua capa desta terça-feira a informação de que o treinador de 67 está 'por um fio' no cargo. Jesus afastou o capitão da equipe, o meia Pizzi,...