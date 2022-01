Esporte Eliminação precoce na Copinha pode gerar mudanças no Goiás Diretoria do Goiás espera delegação para fazer avaliação, mas se diz indignada com campanha na Copinha, que não passou da 1ª fase

A eliminação precoce do Goiás na Copa São Paulo de Futebol Júnior foi lamentada pela diretoria esmeraldina, que aguarda o retorno da delegação, que está em viagem, para avaliar de forma mais profunda a campanha. A insatisfação com o desempenho pode gerar consequências na categoria. Do elenco que participou da Copinha, o goleiro Luís Felype será integrado ao elenco profi...