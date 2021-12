Esporte Em áudio vazado, Muricy diz que ele e Ceni pedirão demissão do São Paulo Em conversa com um amigo, Muricy reclama do pouco investimento que deve ser feito para reforçar o elenco para a próxima temporada

A pior campanha da história do São Paulo em Campeonato Brasileiro de pontos corridos deve mexer com a estrutura do clube. Em um áudio vazado que viralizou nesta sexta-feira (10), Muricy Ramalho, coordenador de futebol do clube, afirma que ele e o técnico Rogério Ceni não continuarão no São Paulo para a próxima temporada. Em conversa com um amigo, Muricy reclama do pou...