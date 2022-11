Em baixa e muito questionado no final da temporada, quando passou de titular à reserva no Atlético-GO, o meia Jorginho está nos planos do clube para a próxima temporada. O jogador tem contrato até o final de 2023 e, na avaliação do presidente do Dragão, Adson Batista, pode ser importante no projeto de retorno à Série A.

Jorginho vai se reapresentar para iniciar a pré-temporada, a partir de 13 de dezembro, quando comissão técnica e o elenco começarão a preparação para o Goianão e a Copa do Brasil. Por enquanto, o clube não recebeu propostas para negociar o camisa 10.

Adson Batista pretende ter uma conversa com Jorginho e saber o que o jogador projeta em termos de temporada no clube. Para o dirigente, é preciso resgatar um jogador talentoso como o meia e colocá-lo em ação.

Como Wellington Rato deve ser negociado, Jorginho e Shaylon são as opções para o meio-campo, em termos de armação, movimentação e definição no setor ofensivo, entre os dois volantes e os atacantes.

Neste ano, Jorginho terminou em baixa a Série A, assim como Marlon Freitas, que jogará pelo Botafogo.

De setembro a novembro, Jorginho ficou no banco e entrou durante 12 jogos do Brasileirão, geralmente no intervalo, durante o segundo tempo e nos minutos finais. Em algumas partidas, sequer atuou.

O último jogo completo foi no dia 1º de setembro, quando fez um gol na vitória de 3 a 1 sobre o São Paulo, no confronto de ida da semifinal da Sul-Americana. Desde que o Dragão foi eliminado, na semi da Sul-Americana e nas quartas de final da Copa do Brasil, Jorginho passou a ser criticado. Apesar disso, atuou 62 vezes, a melhor marca dele no clube, superando as 55 atuações de 2014.