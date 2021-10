Esporte Em alta, Palmeiras está a três vitórias de superar time de 2020 no Brasileiro Time desta temporada ainda está crescendo nos jogos que antecedem a final da Libertadores, em oposição ao que ocorreu às vésperas da decisão anterior

O Palmeiras vem de quatro partidas sem perder, sendo três vitórias —sobre Internacional, Ceará e Sport— e um empate no período, contra o Bahia. Na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos, e com mais 33 para disputar, o clube está a três vitórias de superar seu desempenho da última edição do torneio, quando foi o sétimo, com 58 pontos, ficando a 13 do c...