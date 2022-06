O Atlético-GO se prepara para o primeiro clássico das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Goiás, nesta quarta-feira (22), no Estádio Antonio Accioly. O Dragão tem alguns ex-jogadores do Goiás no elenco, como o lateral esquerdo Jefferson, que vive grande fase no time atleticano e pretende fazer uma grande atuação diante do ex-clube.

"Estou muito feliz pela vitória de ontem (domingo, sobre o Juventude-RS). Chegou a tão esperada semana do clássico (com o Goiás). Estou muito ansioso e espero uma vitória nossa no Accioly", ressaltou o jogador atleticano, que não se esquiva de responder sobre o desejo de marcar um gol contra o ex-clube.

"Queria fazer um gol (contra o Juventude-RS). Agora, vou com muita vontade, quem sabe possa sair um gol (no clássico", revelou Jefferson, que marcou um belo gol no Maracanã, na vitória de 2 a 0 sobre o Fluminense. No triunfo sobre o Juventude-RS, foi dele a jogada do segundo gol, em que ganhou a dividida na linha de fundo e tocou para o toque rasteiro de Wellington Rato, artilheiro atleticano nesta temporada com nove gols.

Jefferson está recuperando no Atlético-GO o nível de atuações que teve em alguns momentos no Goiás e que, depois, deixou de apresentar. Segundo ele, o técnico Jorginho tem sido um dos responsáveis pela ascensão técnica dele e de outros jogadores que não vinham jogando bem, como o atacante Airton.

"Gostei da confiança que ele (Jorginho) passou em outros jogos, gosto da ofensividade que ele pede", comentou Jefferson, que recomenda manter a concentração para os jogos decisivos que o Atlético-GO terá nos próximos dias, começando pelo clássico com o Goiás e, depois, pela partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no dia 30, contra o Olímpia, fora de casa (em Assunção, no Paraguai). "Cada jogo é uma história. É preciso manter o pezinho no chão, não perder a concentração."

Sobre a retomada do bom futebol, Jefferson disse que, assim que se transferiu para o CT do Dragão, teve o propósito de manter o foco nos treinamentos e, após alguns meses, demonstrou que pode evoluir nas competições em disputa, após ganhar a posição de Arthur Henrique. "Eu venho, sim, fazendo boas partidas. Mas posso melhorar a cada jogo, ganhar mais confiança e continuar fazendo boas partidas pelo Atlético-GO", avaliou o lateral esquerdo do Dragão.