Mergulhado em uma má fase e cercado de problemas, o Goiás olha para o futuro e encontra uma sequência desafiadora para tentar se reabilitar na temporada. Para voltar a vencer, o time precisa driblar as próprias carências e mudar a atitude para afastar a desconfiança que paira sobre a Serrinha.

A derrota para o Avaí, por 3 a 2, fora de casa, representou o sétimo jogo sem vitórias do clube esmeraldino na temporada. Nesta sequência negativa houve perda de título do Campeonato Goiano e revés que dificulta a permanência na Copa do Brasil. Para mudar o rumo, no entanto, o Goiás terá pela frentes adversários ainda mais duros.

O único ponto vantajoso para o Goiás nesta série de desafios complicados é o fato de não precisar sair de Goiânia nos próximos dias e ter semanas abertas para preparação da equipe e recuperação dos atletas. O técnico Jair Ventura reclamou bastante do número de lesões que afetaram a equipe nos últimos dias.

O atacante Vinícius voltou a sentir lesão na coxa esquerda e ficará fora por ao menos quatro semanas. Além dele, os volantes Caio Vinícius e Auremir se recuperam de lesões musculares, enquanto o lateral esquerdo Hugo e o atacante Luiz Filipe saíram de campo na Ressacada com lesões nos joelhos.

Ex-jogador do clube com 30 jogos disputados na Série A do Brasileiro, Benevan Ribeiro, de 56 anos, tem acompanhado o início do Goiás neste Brasileirão e vê carências no elenco e sistema de jogo como problemas difíceis de serem superados nas próximas semanas.

“O Goiás tem muita dificuldade devido à falta de material humano, com carência em algumas posições. Essa sequência é muito difícil e o Goiás precisa ponderar um pouco, não dá para jogar com três atacantes. Infelizmente, o Goiás precisa usar menos jogadores no ataque e preencher mais o meio-campo”, analisou Benevan Ribeiro, que atualmente mora em Criciúma e trabalhou como diretor de futebol da Jataiense em 2022.

Futebol reativo

Para o ex-jogador Danilo Portugal, que viveu em campo a melhor campanha do Goiás no Brasileirão, em 2005, mas que também sofreu para fugir do rebaixamento dois anos depois, avalia que o time esmeraldino precisa adotar uma estratégia bem definida e com futebol reativo para somar o máximo de pontos possíveis nessa sequência.

“O Goiás precisa ter uma estratégia defensiva muito bem armada e um jogo reativo, de contra-ataque, muito bem treinado e executado. São jogos em que você não pode cometer erros infantis, pois é muito difícil reverter”, comentou Danilo Portugal, que acredita que, se treinar e executar bem nos jogos, o Goiás pode reagir sobretudo em contra-ataques e jogadas de bola parada.

Danilo Portugal lembra que, quando viveu a experiência de fuga do rebaixamento, a confiança e a perseverança foram trabalhadas exaustivamente. “Neste momento, tudo vai ao contrário. A torcida cobra, você não pode sair na rua, o seu porteiro te cobra e as pessoas te olham com desconfiança. Nada é favorável. Nos apegamos no trabalho, à amizade que foi feita no grupo e em Deus”, lembrou o ex-jogador esmeraldino.

Para Benevan Ribeiro, o Goiás precisará ser cirúrgico na próxima janela de transferências, que se abrirá em julho, para dar mais corpo à equipe. “É esperar a janela abrir novamente para a diretoria buscar atletas para reforçar esse grupo, pois é necessário. É preciso fortalecer essa equipe, que já possui uma estrutura muito boa e que não pode ficar ali embaixo”, avaliou o ex-jogador esmeraldino.