O atacante Vágner Love esteve na mira do Vila Nova, que procurou o empresário do atleta com uma oferta para contar com o jogador em 2023. No entanto, a tendência é que o atleta renove seu vínculo com o Sport Recife.

Aos 38 anos, Vágner Love disputou a Série B pelo time pernambucano e foi comandado por Claudinei Oliveira. O jogador fez boa campanha com sete gols marcados em 17 partidas na competição nacional.

Evandro Ferreira, empresário que cuida da carreira do atleta, confirmou que houve procura da diretoria colorada ao jogador. “Procurar (o Vila Nova), procurou. Mas já estamos encaminhados para acertar com o Sport, vamos esperar apenas o resultado da eleição”, disse ao ge.globo.

A permanência de Vágner Love para a próxima temporada no Sport estaria condicionada à reeleição do presidente Yuri Romão. O pleito no clube pernambucano está marcado para o dia 16 de dezembro.

A diretoria do Vila Nova não se pronuncia sobre possíveis transferências, inclusive sobre as tratativas com a nova comissão técnica para a substituição de Allan Aal.