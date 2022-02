Esporte Em busca por técnico, Atlético-GO admite 'arriscar' na contratação Dragão teve saída do técnico Marcelo Cabo e do interino Eduardo Souza

O Atlético-GO pretende anunciar o mais rápido possível a contratação de um novo treinador. O clube tem a convicção de que será preciso um profissional capacitado para chegar no CT do Dragão, reorganizar o time e empregar novos conceitos de gestão de grupo. O problema passou a ser encontrar no mercado este técnico, mas o presidente do clube, Adson Batista, está propenso a...