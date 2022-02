Esporte Em casa, Anápolis defende liderança do Grupo A. Goiatuba recebe o Crac

Líder do Grupo A do Campeonato Goiano, o Anápolis enfrenta a Jataiense nesta quarta-feira (9), às 20h30, e não quer largar a ponta da tabela. Com sete pontos conquistados em quatro jogos, o Galo da Comarca vê na partida contra a Raposa do Sudoeste um passo importante para começar a encaminhar sua vaga nas quartas de final.O técnico Luiz Carlos Winck ganhou reforços ...