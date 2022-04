Esporte Em casa, Aparecidense sofre derrota para o Mirassol Camaleão recebeu a equipe paulista, em Aparecida de Goiânia, e perdeu, por 1 a 0, com gol do meia Camilo

A Aparecidense foi derrotada pelo Mirassol, por 1 a 0, na tarde deste domingo (17), no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, pela 2ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.O Camaleão recebeu pela primeira vez na história uma partida da 3ª Divisão e fez um jogo bem equilibrado contra uma das equipes mais fortes da competição nacional.Os visi...