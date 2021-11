Esporte Em casa, Athletico-PR vence o Ceará por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro o Athletico-PR passa a ocupar a 9ª colocação e somar 41 pontos na competição, abrindo vantagem de dois pontos para o próprio Ceará

O Athletico-PR venceu o Ceará por 2 a 1 na noite deste quarta-feira (10), na Arena da Baixada, em Curitiba, em partida válida pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Renato Kayzer e Pedro Henrique marcaram para os donos da casa aos 43min do primeiro tempo e aos 22 do segundo, enquanto Rick, do clube alvinegro, assinalou aos 6 da segunda etapa. Com esse r...